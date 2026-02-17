آموریم خود کفایی !

امین الله مفکر امینی                    2026-16-02! هـــر که آمد در این خطه ی…

آگاهی، عدالت و دموکراسی؛ سه رکن تحول پایدار

نور محمد غفوری تحول سیاسی و اجتماعیِ پایدار، نه با شعار…

بحران روایت ملی در افغانستان؛ غلبه گفتمان‌های قومی و ایدئولوژیک

نویسنده: مهرالدین مشید  بحران داعیهٔ ملی و جست‌وجوی رهبری راستین در…

نمونه های اشعار کهن فارسی، بخش دوم با اضافهء اشعار…

******** در ادامه مطالب فبلا ارايه و نشر شده در سایتهای…

پارادوکس انرژی در افغانستان: زغال‌سنگ یا آب؟

​تحلیلی بر گذار از سوخت‌های فسیلی به توسعه پایدار ​ ​افغانستان در…

افتضاح اپستین و فروپاشی وجدان بشریت در سرمایه‌داری پسین

نویسنده: مهرالدین مشید در دهه‌های اخیر، مطالعات انتقادی قدرت و جرم…

«او با تلخی، بیهوده‌گویی و خودپسندی را تمسخر می‌کرد…»

 به مناسبت دویستمین سالگرد تولد م. ای. سالتیکوف- شچدرین برگردان: رحیم…

مرگ ارزش و اخلاق

رسول پویان مگـر جـزیـرۀ اپـسـتـیـن دام شـیطان بود که مرگ ارزش واخلاق…

از دوری ی میهن سوزم!

امین الله مفکر امینی     2026-01-02! چنان از دوری ی میهن سوزم بجان…

        یک نـامـه به تاریخ؛ و یک نـخوانـدنی ترین!

با هدیه سلام ها و احترامات قلبی و وجدانی؛ این…

افغانستان؛ از کانون تروریسم فراملی تا عرصه‌ی مانورهای ژئوپلیتیک قدرت‌های…

 نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان در دو دهه‌ی اخیر به یکی از…

گلهای خشم کلان شهرهای بورژوایی

Baudelaire, Charles (1821-1867) آرام بختیاری شعر نو بودلر میان: نیما، هدایت، و…

                                            واقعیت چیست

واقعیت با نظریات مختلف و دید گاه ها ی متنوع…

هزیان تب آلود!

شدت تب تروریسم که بیش از نیم قرن استبلشمنت پاکستان…

 افغانستان قربانی سیاست‌های امنیتی منطقه‌ای است، نه متهم دائمی

نور محمد غفوری در سوسیال میدیا خواندم که وزارت دفاع طالبان…

وحدت نیروهای ملی دموکراتیک ومترقی

وحدت بمثابه واقعیت انکار ناپذیری ضرورت تاریخی در برابر استعمار…

عدالت اجتماعی

نوشتهء نذیر ظفر‎عدالت روزی پیـــــدا میشه آخر‎سفاکان ترد و رســـوا…

خودتحقیری و خودتخریبی؛ تبیین فلسفی مفهومی

۱. خودتحقیری (Self-Denigration) در معنای فلسفی، خودتحقیری حالتی است که در…

سرمایه‌داری لیبرال و واکنش سوسیال‌دموکراسی

نور محمد غفوری تقابل، اصلاح یا همزیستی انتقادی؟ مقدمه سرمایه‌داری لیبرال به‌عنوان نظام…

             تشدید تنش تهران و واشنگتن؛ پس‌لرزه‌های منطقه‌ای آن

نویسنده: مهرالدین مشید سرنوشت دیکتاتوری‌های دینی؛ آزمون بقا برای اخوندیسم و…

آگاهی، عدالت و دموکراسی؛ سه رکن تحول پایدار

نور محمد غفوری

تحول سیاسی و اجتماعیِ پایدار، نه با شعار و هیجان‌های مقطعی، بلکه بر بنیاد سه رکن اساسی شکل می‌گیرد: آگاهی، عدالت و دموکراسیاین سه عنصر به‌هم پیوسته‌اند و فقدان هر یک، دیگری را تضعیف می‌کند. جامعه‌ای که می‌خواهد از چرخهٔ بحران، انحصار قدرت و بی‌ثباتی بیرون شود، ناگزیر است این سه پایه را هم‌زمان تقویت کند.

۱آگاهی؛ آغاز بیداری و مسئولیت‌پذیری

نخستین شرط هر تحول، آگاهی شهروندان از حقوق، مسئولیت‌ها و قدرت جمعی خویش است. مردمی که ندانند حق مطالبه‌گری دارند، نمی‌توانند دولت پاسخ‌گو بسازند. آگاهی سیاسی به این معناست که شهروندان بتوانند میان شعار و برنامه تفاوت قائل شوند، وعده‌ها را با معیار عقل و تجربه بسنجند و تصمیم‌های سیاسی را بر اساس منافع درازمدت جامعه ارزیابی کنند.

آگاهی تنها یک حالت ذهنی نیست؛ بلکه درک این واقعیت نیز هست که فقر، بیکاری، تبعیض و نابرابری «سرنوشت محتوم» نیستند، بلکه پیامد سیاست‌ها و ساختارهای قابل تغییرند. هنگامی که مردم این حقیقت را درک کنند، از انفعال بیرون می‌آیند و به نیرویی فعال برای اصلاحات بدل می‌شوند.

آموزش باکیفیت، رسانه‌های آزاد، دسترسی برابر به اطلاعات و فرهنگ گفت‌وگوی انتقادی، ابزارهای پرورش این آگاهی‌اند. بدون آن، سیاست در انحصار گروه‌های محدود باقی می‌ماند و دموکراسی به پوسته‌ای بی‌محتوا تبدیل می‌شود.

 ۲عدالت؛ تضمین برابری فرصت‌ها و کرامت انسانی

تحول پایدار تنها در صورتی معنا دارد که با عدالت اجتماعی همراه باشد. آزادی سیاسی بدون عدالت اقتصادی و اجتماعی، به گسترش شگاف‌های طبقاتی و سلطهٔ اقتصادی می‌انجامد. در مقابل، عدالت بدون آزادی نیز به تمرکز قدرت و محدودشدن حقوق اساسی مردم ختم می‌شود.

عدالت به معنای برابری مطلق نتایج نیست، بلکه به معنای برابری فرصت‌ها، تأمین اجتماعی، دسترسی عادلانه به آموزش و خدمات عمومی، و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. جامعه‌ای که در آن فاصلهٔ میان دارا و نادار پیوسته عمیق‌تر شود، زمینهٔ بی‌ثباتی سیاسی و افراط‌گرایی را نیز فراهم می‌کند.

عدالت اجتماعی همچنین به معنای رفع تبعیض‌های قومی، جنسیتی، مذهبی و طبقاتی است. کرامت انسانی زمانی تحقق می‌یابد که هر فرد، صرف‌نظر از هویت یا موقعیت اقتصادی‌اش، از حقوق برابر و فرصت رشد برخوردار باشد.

۳دموکراسی؛ سازوکار مشارکت و پاسخ‌گویی

دموکراسی تنها برگزاری انتخابات دوره‌ای نیست؛ بلکه نظامی است که در آن قدرت محدود، پاسخ‌گو و قابل نظارت باشد. مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های عمومی، وجود نهادهای مستقل، احزاب برنامه‌محور، جامعهٔ مدنی فعال و رسانه‌های آزاد، ارکان اساسی این نظام‌اند.

در یک نظام دموکراتیک، سیاست عرصهٔ گفت‌وگو و مصالحه است، نه حذف و انحصار. جامعه متکثر است و منافع گوناگون در آن وجود دارد؛ اما از طریق سازوکارهای قانونی و نهادهای نمایندگی می‌توان به توازن منافع و همبستگی اجتماعی دست یافت.

دموکراسی زمانی عمیق و پایدار می‌شود که بر آگاهی شهروندان و عدالت اجتماعی استوار باشد. بدون آگاهی، مردم ابزار دست پوپولیسم می‌شوند؛ و بدون عدالت، دموکراسی به میدان رقابت نابرابر قدرت‌های اقتصادی تبدیل می‌گردد.

 جمع‌بندی

آگاهی، عدالت و دموکراسی سه ستون یک ساختمان‌اند؛ نبود هر ستون، پایداری کل بنا را تهدید می‌کند. آگاهی، مردم را از انفعال بیرون می‌آورد؛ عدالت، پایه‌های همبستگی اجتماعی را تقویت می‌کند؛ و دموکراسی، سازوکار عملی تحقق این دو را فراهم می‌سازد.

اگر هدف ما ساختن جامعه‌ای آزاد، عادلانه و پایدار است، باید این سه رکن را هم‌زمان و متوازن تقویت کنیم. تنها در چنین چارچوبی است که سیاست از انحصار معدود افراد بیرون آمده و به عرصهٔ مشارکت آگاهانه و مسئولانهٔ همگان بدل می‌شود.

نور محمد غفوری

15.02.2026

