چشم اندازی بر اجلاس  ماه سپتامبر مجمع عمومی سازمان مللی…

نوشته از بصیر دهزاد  مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هشتادومین…

زموږ په ګران هیواد د پاکستان هوايي تیری د غندلو…

 نور محمد غفوری    زموږ د ګران وطن پر خاوره یو ځل…

آکو الیاسی

استاد "آکو الیاسی" (به کُردی: ئاکۆ ئەلیاسی) شاعر معاصر کُرد،…

  چرا بگرام برای امریکا اهمیت دارد ؟ 

      نوشته ی : اسماعیل فروغی         ارچند مقامات امریکایی افواهات انتقال قوای…

ثمرهٔ بیست سال موجودیت جامعهٔ جهانی

حاکمیت طالبانی و فقر و تنگدستی مردم اختصار امارت اسلامی افغانستان، به‌مثابه…

پنجاه سال سفری پر افت؛  با یارانی چُست، اما رهبرانی…

نویسنده: مهرالدین مشید نیم‌قرن اخیر تاریخ افغانستان (۱۹۷۳–۲۰۲۳) نشان‌دهنده‌ی مبارزه‌ای نفس‌گیر،…

ترامپ چرا بگرام رامی خواهد؟

این نوشته به علت طولانی بودن دردوبخش منتشرخواهدشد. دربخش اول…

ځانګړې مرکه

په ادبي بهیر کې له پېژانده څېرې، لیکوال، کیسه لیکونکي…

سیاست تعامل تخنیکی آلمان با طالبان

واقع‌گرایی دیپلماتیک و مسئولیت بشردوستانه در این روزها در رسانه های…

په اروپا کې د کډوالو پر وړاندې د کرکې زیاتوالی

حميدالله بسيا داسې ښکاري چې د کډوالو لپاره نور د اروپايي…

طالبان در ایستگاه آخر و در آغاز خط و نشان…

نویسنده: مهرالدین مشید طالبان؛ فروپاشی قریب‌الوقوع یا بازتعریف تهدیدها؟ حادثه آفرینی های…

هجران وطن

از فرا ق  آن  میهن  حال  ا بتری  دارم روزشب به…

جنگهای اقتصادی

                                           بازیهای تسلیحاتی وبازارسازی فروش اسلحه پس ازگذشت دوران نکبتباروظالمانه ی فیودالیزم…

حق باشد بر زبانم

امین االله مفکر امینی             2025-05-10! تــا اخـــــرین نفس، حرفی حق باشد بر…

     طالبان از قطع انترنت چه می خواستند و چه می…

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      طالبان درچهارسال گذشته درپهلوی سایراقدامات نابخردانه…

شورش دهقانی محصول رفرم مسیحیت بود

Thomas Müntzer (1490-1525) آرام بختیاری توماس مونستر اعدام شد، مارتین لوتر رهبر…

صف بندی های  تازه در قلب آسیا و بازخوانی جایگاۀ…

نویسنده: مهرالدین مشید بازتعریف جایگاه افغانستان؛ از رقابت نوین امریکا و…

نقش اساسنامه در زندگی و فعالیت حزبی

نور محمد غفوری  در مقالهٔ پیشین تحت عنوان «اساسنامهٔ حزب چیست…

هموطن، آزرده نه شو!

رژیم فعلی در وجود حاکمیت طالبان با همه قید و…

قطع انترنت هدایت به طالب است، نه صلاحیت طالب

هیچ خطری در جهان خطرناک‌‌تر از خطر خودِ‌ آمریکا برای…

آکو الیاسی

استاد “آکو الیاسی” (به کُردی: ئاکۆ ئەلیاسی) شاعر معاصر کُرد، ساکن سوئیس است.

─━⊰═•••❃❀❃•••═⊱━─

(۱)

حسرت تو

رودخانه‌ای‌ست 

خروشان و طویل 

که چون گردابی ژرف

صبر و تحملم را 

فرو می‌کشد.

(۲)

شعله‌‌های آتش

میان تنور سینه‌ام را 

فقط با باران بوسه‌ی لب‌هایت 

خاموشی می‌پذیرد.

(۳)

من با کلمه به کلمه‌ی شعر

برای تنت 

پیراهنی

به زیبایی گلستان خواهم دوخت 

تا پروانه‌های پاییزی خیالاتت 

از باغ سینه‌ات دور نشوند.

من از چکچک شبنم‌های نشسته 

بر گیسوان خیس

شعری سبز،

لبخند را بر لبانت تحریر خواهم کرد.

تا خنده از هجوم غم در امانت نگه دارد.

(۴)

در خاطرات کودکی‌ام

نیمه‌ای از خویشتنم را 

به دست باد سپردم 

و اکنون بر شاخسار درخت خیال گیر کرده

من از آن سال‌های دور 

تاکنون،

حسرت وطنم در چشمانم باقی مانده‌ست.

از آن زمان، تاکنون 

من پرنده‌ای بی‌آشیانه‌ام

که هر روز در آسمان دربدری‌هایم

پیچ و تاب می‌خورم 

از درد و فریاد‌هایی که مادرم سر زای من داشت.

از آن زمان تاکنون

در میان نفس‌های زمین اسیرم و 

برای از میان برداشتن دردهای زندگی

تمام جهان را

برای خودم پنجره کرده‌ام و 

و از روزنه‌ای کوچک 

در خواب و خیال

به رویای شیرین پرواز می‌اندیشم.

(۵)

در چشمانت،

من،

صبح سپید را می‌خوانم.

(۶)

تنها تاریکی‌ست 

که توانایی 

درک عشق تابش ماه را دارد.

شعر: آکو الیاسی

ترجمه: زانا کوردستانی

