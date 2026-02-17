آموریم خود کفایی !
امین الله مفکر امینی 2026-16-02!
هـــر که آمد در این خطه ی ازاده ی میهــــــــنِ مـــــــــا
گـاه درلباســـی دوست وگهـی درلباسی دشمــــنِ مـــــــــا
هریک غرضی داشت که آمد ورفتنــد ونیامـــــدنــــــــــــد
کــانـی پنهانی میهن را چورو تـاراج وغارت کردنــــــــد
با آمدورفـتن، اینچـورگــــران،آتشـــی ز کیـــن ونفــــــاق
گاه بنام دین وگهــی مذهـــب ربــودند ز خلـق اتفـــــــا ق
خلقـــی ازاده بستنـــد بســــی بطــومارفریـــب و ریــــــــا
گهـــی آزردند بفتــــــــــــوای ریایــــی وقبـــولی آنهـــــــا
مذهبیونــــــی بیـــــدانــــــش آوردنــد به سلطه ی قــدرت
دربی تحصیلی و دانـــــــــش ببستنــد به سلطه ی قــدرت
ریش وچپـــن ولنگـــــــوته و شلــوار را بگفتند آییـــــــن
کرتـی ویخــن قاق ونکتایی را گفتنــد زعیســوی دیـــــــن
چشمی خلقِ بینــا شد زآموزشی علم وفن بخواستِ زمـان
آنگــاه که چملــه را بیســــوادی شد دامن گیر بــا فغـــان
مفکـــــــــرآنچــــه را بگفتـــه ای بر تجارب است استـوار
تا ملک را خلقــش نســــــازد کی شود آباد بدســت اغیــار
بیا ای خلقـــــــی غیـــــــــوری میهــــن آموزیم خودکفایـی
تا کی بچتـــــــر وبـــــــاز وی دشمنـــن بداریم خود نمایـی