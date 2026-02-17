آموریم خود کفایی !

آگاهی، عدالت و دموکراسی؛ سه رکن تحول پایدار

نور محمد غفوری تحول سیاسی و اجتماعیِ پایدار، نه با شعار…

بحران روایت ملی در افغانستان؛ غلبه گفتمان‌های قومی و ایدئولوژیک

نویسنده: مهرالدین مشید  بحران داعیهٔ ملی و جست‌وجوی رهبری راستین در…

نمونه های اشعار کهن فارسی، بخش دوم با اضافهء اشعار…

******** در ادامه مطالب فبلا ارايه و نشر شده در سایتهای…

پارادوکس انرژی در افغانستان: زغال‌سنگ یا آب؟

​تحلیلی بر گذار از سوخت‌های فسیلی به توسعه پایدار ​ ​افغانستان در…

افتضاح اپستین و فروپاشی وجدان بشریت در سرمایه‌داری پسین

نویسنده: مهرالدین مشید در دهه‌های اخیر، مطالعات انتقادی قدرت و جرم…

«او با تلخی، بیهوده‌گویی و خودپسندی را تمسخر می‌کرد…»

 به مناسبت دویستمین سالگرد تولد م. ای. سالتیکوف- شچدرین برگردان: رحیم…

مرگ ارزش و اخلاق

رسول پویان مگـر جـزیـرۀ اپـسـتـیـن دام شـیطان بود که مرگ ارزش واخلاق…

از دوری ی میهن سوزم!

امین الله مفکر امینی     2026-01-02! چنان از دوری ی میهن سوزم بجان…

        یک نـامـه به تاریخ؛ و یک نـخوانـدنی ترین!

با هدیه سلام ها و احترامات قلبی و وجدانی؛ این…

افغانستان؛ از کانون تروریسم فراملی تا عرصه‌ی مانورهای ژئوپلیتیک قدرت‌های…

 نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان در دو دهه‌ی اخیر به یکی از…

گلهای خشم کلان شهرهای بورژوایی

Baudelaire, Charles (1821-1867) آرام بختیاری شعر نو بودلر میان: نیما، هدایت، و…

                                            واقعیت چیست

واقعیت با نظریات مختلف و دید گاه ها ی متنوع…

هزیان تب آلود!

شدت تب تروریسم که بیش از نیم قرن استبلشمنت پاکستان…

 افغانستان قربانی سیاست‌های امنیتی منطقه‌ای است، نه متهم دائمی

نور محمد غفوری در سوسیال میدیا خواندم که وزارت دفاع طالبان…

وحدت نیروهای ملی دموکراتیک ومترقی

وحدت بمثابه واقعیت انکار ناپذیری ضرورت تاریخی در برابر استعمار…

عدالت اجتماعی

نوشتهء نذیر ظفر‎عدالت روزی پیـــــدا میشه آخر‎سفاکان ترد و رســـوا…

خودتحقیری و خودتخریبی؛ تبیین فلسفی مفهومی

۱. خودتحقیری (Self-Denigration) در معنای فلسفی، خودتحقیری حالتی است که در…

سرمایه‌داری لیبرال و واکنش سوسیال‌دموکراسی

نور محمد غفوری تقابل، اصلاح یا همزیستی انتقادی؟ مقدمه سرمایه‌داری لیبرال به‌عنوان نظام…

             تشدید تنش تهران و واشنگتن؛ پس‌لرزه‌های منطقه‌ای آن

نویسنده: مهرالدین مشید سرنوشت دیکتاتوری‌های دینی؛ آزمون بقا برای اخوندیسم و…

«
»

آموریم خود کفایی !

امین الله مفکر امینی                    2026-16-02!

هـــر که آمد در این خطه ی ازاده ی میهــــــــنِ مـــــــــا

گـاه درلباســـی دوست وگهـی درلباسی دشمــــنِ مـــــــــا

هریک غرضی داشت که آمد ورفتنــد ونیامـــــدنــــــــــــد

کــانـی پنهانی  میهن را چورو تـاراج وغارت کردنــــــــد

با آمدورفـتن، اینچـورگــــران،آتشـــی ز کیـــن ونفــــــاق

گاه بنام دین وگهــی مذهـــب ربــودند ز خلـق اتفـــــــا ق

خلقـــی ازاده بستنـــد بســــی بطــومارفریـــب و ریــــــــا

گهـــی آزردند بفتــــــــــــوای ریایــــی وقبـــولی آنهـــــــا

مذهبیونــــــی بیـــــدانــــــش آوردنــد به سلطه ی قــدرت

دربی تحصیلی و دانـــــــــش ببستنــد به سلطه ی قــدرت

ریش وچپـــن ولنگـــــــوته و شلــوار را بگفتند آییـــــــن

کرتـی ویخــن قاق ونکتایی را گفتنــد زعیســوی دیـــــــن

چشمی خلقِ بینــا شد زآموزشی علم وفن بخواستِ زمـان

آنگــاه که  چملــه را بیســــوادی شد دامن گیر بــا فغـــان

مفکـــــــــرآنچــــه را بگفتـــه ای بر تجارب است استـوار

تا ملک را خلقــش نســــــازد کی شود آباد بدســت اغیــار

بیا ای خلقـــــــی غیـــــــــوری میهــــن آموزیم خودکفایـی

تا کی بچتـــــــر وبـــــــاز وی دشمنـــن بداریم خود نمایـی

