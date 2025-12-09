آمریکا زلنسکی را برای تأیید طرح صلح ترامپ زیر فشار گذاشته است

جهان در آستانهٔ زوال دموکراسی

نویسنده: مهرالدین مشید فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ نقطهٔ…

اتحاد 

تابکی در رنج  و دوری ها ستیم موج  نا  پید ا…

نان آوران کوچک

   ساجده میلاد در ازدحام جاده در شب ها  کودکی پرسه می‌زند هر…

یادهانی ضروری

خطاب به کسانی که به خطا، ببرک کارمل و محمود…

روناک آلتون

خانم "روناک آلتون" (به کُردی: ڕوناک ئاڵتوون)، شاعر و نویسنده‌ی…

جګړې او ورک شوي سرتېري

حميدالله بسيا په انساني تاریخ کې جګړې تل له وینو، وېر،…

تجربه های تاریخی که به سرمایه های ملی بدل نشد

نویسنده: مهرالدین مشید شکست هایی که هر روز ما را وحشتناک…

لنینگراد دیمیتری شوستاکوویچ سمفونــیِ پیروزی ارتش سرخ بر فاشیسم 

ترجمه و تنظیم: آناهیتا اردوان این ترجمه را  به مهندس ارشد…

ارزش نقد و کم‌رنگی نقدهای ادبی

یکی از بدی‌های تاریخی در جهان و کشور ما، رنگ‌باختنِ…

                یک گرفتاری با مافیا

        و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی                               (قسمت سوم…

چند شعر کوتاه از زانا کوردستانی

گاهی اتفاقی ستاره‌ای  در دفترم چشم باز می‌کند ولی، من هنوز به آفتاب نقش…

ترور عروس خدا، توسط پدران مقدس!

Hypatia(355-415م ). ترور دختر خدا، توسط پدران مقدس! آرام بختیاری نبرد مکتب و…

مخالفان پراکنده، بازیگران متحد؛ مدیریت خلای سیاست در افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید اردوگاۀ از هم گسخته؛ فرصتی برای مانورهای منطقه…

گام بزرگ به سوی مبارزهٔ مشترک

برگزاری نشست مشترک دفتر سیاسی – اجرایی و بیروی اجرائیه…

پدر سالار

ما زنان سر زمین های جنگ  زنان جهان سوم  جهان پدر سالار وقتی…

اسدالله بلهار جلالزي

له ښاغلي (اسدالله بلهار جلالزي) سره، چې د علم او…

افغانستان، سوار بر شانه های ژیوپولیتیک پرتنش و پیچیده منطقه…

نویسنده: مهرالدین مشید روایتی از زنده گی در سایه امید یا…

میراث سکاها، هویت ایرانی و مسئله تورانیان در شاهنامه 

- دکتر بیژن باران شاهنامه، خاطره حماسی سکاهای ایران، جغرافیای اسطوره‌ای…

افغانستان نقطه مرکزی جیو پولیتیک

در سیاست قدرت های مخرب نظم و ثبات ! در بردن…

شور و حال عشق 

رسول پویان  عشق دردام سیاست مرغ بسمل می شود  پـرپـر احسـاس دل بندِ سـلاسـل می شود  تا ز چنگِ بازی ی صیاد مـرغ دل پـرید  عشوه از بهر فریب دل، مشکل…

«
»

آمریکا زلنسکی را برای تأیید طرح صلح ترامپ زیر فشار گذاشته است

آکسیوس نوشت که پس از هفته‌ها دیپلماسی فشرده، اوکراینی‌ها هنوز بر این باورند که جنبه‌هایی از طرح فعلی آمریکا به نفع مسکو بوده و واشنگتن ولودیمیر زلنسکی را بسیار بیشتر از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، تحت فشار قرار می‌دهد.

یک مقام اوکراینی گفت که از دیدگاه کی یف پیشنهاد آمریکا پس از جلسه پنج ساعته هفته پیش استیو ویتکاف و جرد کوشنر در کرملین بدتر شده است.

این مقام ادامه داد که ویتکاف و کوشنر در تماس تلفنی دو ساعته ۱۵ آذر با زلنسکی خواهان یک “بله” واضح از سوی او بودند.

این مقام اوکراینی گفت: به نظر می‌رسید که آمریکا سعی دارد به روش‌های مختلف تمایل روسیه برای تصرف کل دونباس را به ما قبولانده و زلنسکی تمامی این خواسته‌ها را در تماس تلفنی بپذیرد.

به نوشته آکسیوس، تماس مذکور در پایان سه روز مذاکرات نفس‌گیر بین ویتکاف، کوشنر و مشاوران زلنسکی در میامی انجام شد.

به گفته طرفین، اگرچه پیشرفت‌هایی حاصل شد، اما هیچ گشایشی در مورد اراضی یا ضمانت‌های امنیتی حاصل نشد.

مقام‌های آمریکایی و اوکراینی می‌گویند، زلنسکی در تماس تلفنی با ویتکاف و کوشنر گفت که او فقط یک ساعت قبل پیشنهاد آمریکا را دریافت کرده و هنوز آن را نخوانده است.

یک مقام آگاه اوکراینی گفت که پیشنهاد آمریکا شامل شرایط سختگیرانه‌تری نسبت به نسخه‌های قبلی در مورد مسائلی مانند قلمرو و کنترل نیروگاه هسته‌ای در زاپوریژیا بوده و مسائل اساسی در مورد ضمانت‌های امنیتی را بی‌پاسخ گذاشته است.

در همین حال مقام‌های آمریکایی و اوکراینی گفتند که واشنگتن، دیدارهای دیروز زلنسکی در لندن را تلاشی بی‌فایده برای خرید زمان در مذاکرات بر سر طرح صلح ترامپ می‌داند.

به گفته مقام‌های اوکراینی، به نظر می‌آید که آمریکا در تلاش است تا زلنسکی را از رهبران اروپایی جدا کرده تا بتواند او را نحو مؤثرتری تحت فشار قرار دهد.

این مقام گفت در حالی که دولت ترامپ زلنسکی را برای اقدام سریع تحت فشار قرار داده، اروپایی‌ها احتیاط و صبر را توصیه می‌کنند.

این تحولات برخی از نزدیکان رئیس‌جمهوری آمریکا را که اروپایی‌ها را مانع اصلی برای دستیابی به توافق می‌دانند، خشمگین ساخته است.

زلنسکی دیروز (۱۷ آذر) به خبرنگاران گفت که اوکراین و قدرت‌های اروپایی امروز یک پیشنهاد متقابل به‌روز شده را به آمریکا ارائه خواهند کرد.

اوکراینی‌ها و اروپایی‌ها همچنین در حال بحث در مورد ضمانت‌های امنیتی هستند. یک مقام اروپایی گفت که هنوز مشخص نیست واشنگتن چه نقشی را برای اجرای این ضمانت ایفا خواهد کرد و از متحدان اروپایی چه انتظاری دارد.

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us