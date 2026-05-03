از سفر چارلز سوم به واشنگتن تا خروج نظامیان آمریکایی از آلمان

آمریکا در هفته‌ای که گذشت شاهد رویدادهای مهمی از جمله خروج نیروهای آمریکایی از آلمان، کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا، افزایش مجدد قیمت بنزین، ناکامی سنا در محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهوری آمریکا و قرار گرفتن تصویر وی روی گذرنامه‌های جدید بوده است.

در همین حال نیز سفر پادشاه انگلیس به آمریکا و تیراندازی در ضیافت کاخ سفید در صدر اخبار قرار گرفتند.

خروج نیروهای آمریکایی از آلمان

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته در واکنش به انتقاد فردریش مرتس صدراعظم آلمان از جنگ ایالات متحده علیه ایران، به او حمله لفظی کرد و او را «کاملا ناکارآمد» خواند.

به دنبال آن، وزرات جنگ آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که قصد دارد ۵ هزار نفر از ۳۶ هزار و ۴۰۰ نیروی خود در آلمان را کاهش دهد و همچنین تعرفه‌هایی بر خودروها و کامیون‌های وارداتی از اتحادیه اروپا اعمال کند.

از سوی دیگر، ترامپ هفته گذشته در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید در پاسخ به این سوال که آیا خروج نیروهای آمریکایی از اسپانیا و ایتالیا نیز را در نظر دارد، گفت: احتمالا همینطور است.

یک مقام ارشد وزارت دفاع ایالات متحده هم در همین ارتباط گفت که خروج از آلمان، تعداد نیروهای آمریکایی در اروپا را به سطح قبل از سال ۲۰۲۲ و پیش از حمله روسیه به اوکراین که باعث افزایش نیروهای آمریکایی در زمان ریاست جمهوری جو بایدن شد، کاهش می‌دهد.

کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا

واشنگتن در میانه تلاش برای پرکردن ذخایر تسلیحات خود که در نتیجه جنگ با ایران تخلیه شده اند، به متحدان اروپایی، از جمله بریتانیا، لهستان، لیتوانی و استونی، هشدار داده است که منتظر تاخیرهای طولانی در تحویل سلاح‌های آمریکایی باشند.

به گفته منابع آگاه به این موضوع، علاوه بر هشدار به کشورهای یاد شده از سوی پنتاگون، مذاکراتی نیز در مورد به تعویق انداختن ارسال محموله‌ها به آسیا وجود دارد.

فایننشال تایمز در گزارشی با اشاره به این موضوع خاطرنشان کرد که این تاخیرها تا حدودی ناشی از نگرانی‌های شدید در مورد سطح ذخایر ایالات متحده با توجه به حجم بالای تسلیحات استفاده شده در دو ماه گذشته علیه ایران است. ضمن آنکه ارتش آمریکا پیش از این مجبور شده است انتقال تسلیحات از مناطق دیگر از جمله هند و اقیانوس آرام را برای جبران کمبودها در نظر بگیرد.

این روزنامه انگلیسی همچنین یادآور شد که جنگ آمریکا علیه ایران، به نگرانی‌ها در مورد ذخایر کافی سلاح آمریکا برای بازدارندگی پکن یا شکست چین در هرگونه درگیری آینده بر سر تایوان، دامن زده است.

براساس این گزارش، هشدار پنتاگون به کشورهای اروپایی در مورد تاخیر در ارسال تسلیحات، خبر بدی برای اوکراین در میانه جنگ چهارساله با روسیه است. این تاخیرها به ویژه بر تحویل مهماتی همچون سامانه های موشکی هیمارس، ناسام و سایر سیستم ها تاثیر می گذارد.

قیمت بنزین در آمریکا بار دیگر افزایش یافت

شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد که قیمت بنزین در آمریکا پس از یک وقفه کوتاه بار دیگر افزایشی شد و به ۴.۳۹ دلار در هر گالن رسید.

سی‌ان‌ان افزود که قیمت بنزین در هر گالن ۹ سنت افزایش یافت که بزرگ‌ترین افزایش یک‌روزه در ۶ هفته گذشته است.

آمار اتحادیه خودروی آمریکا (AAA) نشان می‌دهد که قیمت بنزین در این کشور به بالاترین میزان از ژوئیه ۲۰۲۲ رسیده است.

قیمت بنزین در آمریکا هفته گذشته ۹ درصد (معادل ۳۳ سنت) افزایش یافت. این در حالی است که از ابتدای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بهای بنزین در ایالات متحده ۴۷ درصد افزایش داشته است.

قراردادهای آتی نفت خام نشان می‌دهد که بهای نفت و بنزین باز هم بالا خواهد رفت. در چنین شرایطی بهای نفت خام برنت یک درصد دیگر افزایش یافت و به ۱۱۲ دلار در هر بشکه رسید.

سنای آمریکا برای ششمین بار قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را رد کرد

سنای ایالات متحده برای ششمین بار به قطعنامه اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا رای منفی داد؛ قطعنامه‌ای که خواستار توقف حملات نظامی آمریکا به ایران تا زمان کسب مجوز از کنگره بود.

این قطعنامه که از سوی سناتور دموکرات آدام شیف از ایالت کالیفرنیا ارائه شده بود، با ۵۰ رای مخالف در برابر ۴۷ رای موافق رد شد.

تنها سناتور دموکرات جان فترمن از ایالت پنسیلوانیا به این قطعنامه رأی منفی داد، در حالی که سناتورهای جمهوری‌خواه سوزان کالینز از ایالت مین و رند پال از ایالت کنتاکی از آن حمایت کردند.

رای کالینز از این جهت قابل توجه بود که نخستین بار است او از این قطعنامه حمایت کرده است.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: همان‌طور که از آغاز درگیری‌ها با ایران گفته‌ام، اختیارات رئیس‌جمهور به عنوان فرمانده کل قوا بدون محدودیت نیست.

وی افزود: قانون اساسی نقش اساسی برای کنگره در تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح قائل شده است و قانون اختیارات جنگی نیز مهلت مشخص ۶۰ روزه‌ای را تعیین می‌کند تا کنگره یا مجوز ادامه درگیری را صادر کند یا آن را پایان دهد. این مهلت یک توصیه نیست، بلکه یک الزام است.

کالینز تاکید کرد: هرگونه اقدام نظامی بیشتر علیه ایران باید دارای ماموریت روشن، اهداف قابل تحقق و راهبرد مشخص برای پایان دادن به درگیری باشد. من به توقف ادامه این درگیری‌های نظامی در شرایط فعلی رای دادم تا زمانی که چنین چارچوبی ارائه شود.

دولت ترامپ در آستانه پایان مهلت ۶۰ روزه تعیین‌شده در «قانون اختیارات جنگی مصوب ۱۹۷۳» قرار دارد؛ قانونی که دولت‌ها را موظف می‌کند در صورت ادامه عملیات نظامی، یا از کنگره مجوز رسمی دریافت و یا در بازه زمانی مشخص درگیری‌ها را متوقف کنند.

این قانون همچنین در شرایط مشخص، امکان تمدید ۳۰ روزه برای کاهش تدریجی عملیات را در صورت اطلاع‌رسانی به کنگره پیش‌بینی کرده است.

مهلت ۶۰ روزه جنگ علیه ایران که دولت ترامپ نام آن را «عملیات نظامی خشم حماسی» نهاده است تا از اخذ مجوز از کنگره فرار کند، قرار است روز جمعه به پایان برسد.

پیت هگست وزیر جنگ آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در پاسخ به پرسش‌های اعضای کمیته خدمات نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت که نیازی به اخذ مجوز از کنگره برای ادامه جنگ با ایران ندارد، چرا که به ادعای او مهلت قانونی به دلیل آتش‌بس جاری «متوقف» شده است.

تصویر ترامپ روی گذرنامه‌های جدید آمریکا

یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که به زودی گذرنامه‌هایی با تصویری از دونالد ترامپ منتشر می‌شوند؛ اقدامی که تازه ترین تلاش دولت آمریکا برای حک کردن تصویر رئیس جمهوری کنونی این کشور بر اسناد رسمی است.

شبکه خبری سی ان ان افزود: درج تصویر ترامپ در گذرنامه‌های آمریکایی، جدیدترین و مهم‌ترین مصداق استفاده دولت از تصویر او به مناسبت بزرگداشت دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده در ماه ژوئیه (تیر) است.

برخلاف سکه یادبود یا کارت ورود به پارک ملی، گذرنامه آمریکایی یک نوع مدرک شناسایی شناخته ‌شده بین‌المللی است که به طور معمول ۱۰ سال اعتبار دارد.

تصاویری که کاخ سفید و وزارت امور خارجه روز سه ‌شنبه منتشر کردند، نشان می ‌دهد که تصویر ترامپ در طرح جدید روی گذرنامه آمریکایی گنجانده شده و در مقابل عناصر اعلامیه استقلال و پرچم آمریکا قرار گرفته است. این طرح همچنین شامل امضای ترامپ با رنگ طلایی است.

صفحه دیگر گذرنامه طرح جدید تصویری از بنیانگذاران آمریکایی است که در حال امضای اعلامیه استقلال هستند.

وزارت امور خارجه تابستان امسال صدور گذرنامه‌ها را آغاز خواهد کرد. مشخص نیست که چه تعداد گذرنامه صادر خواهد شد.

وزارت کشور که بر پارک‌های ملی نظارت دارد، سال گذشته اعلام کرد که از «طرح‌های جدید یادبود» برای کارت‌های عبور پارک رونمایی خواهد کرد که یکی از آنها چهره ترامپ را در کنار جورج واشنگتن نشان می‌دهد.

ماه گذشته، کمیسیون هنرهای زیبا، منتخب ترامپ، به تصویب ضرب سکه یادبود برای دویست و پنجاهمین سالگرد تاسیس ایالات متحده با تصویر رئیس جمهور رای داد.

سال گذشته نیز، نام ترامپ بر روی هر دو مرکز کندی و موسسه صلح ایالات متحده حک شد.

سفر پادشاه انگلیس به آمریکا با هدف احیای روابط لندن و واشنگتن

«چارلز سوم» پادشاه انگلیس با وجود تنش‌های سیاسی میان دولت‌های لندن و واشنگتن بر سر اختلافات‌شان در نحوه تعامل با ایران و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با هدف تقویت روابط فراآتلانتیکی و احیای روابط دو کشور به آمریکا سفر کرد.

این سفر که برای جشن دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا برنامه‌ریزی شده بود، قرار بود پیش از این انجام شود اما تیراندازی در ضیافت شام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، بازبینی امنیتی لحظه آخری را برای این سفر به همراه داشت و در نهایت کاخ باکینگهام پس از ارزیابی امنیتی اعلام کرد که این سفر طبق برنامه انجام خواهد شد.

لس آنجلس تایمز در گزارشی با اشاره به اختلاف‌های عمیق میان دولت انگلیس و ترامپ بر سر تجاوز مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، عنوان کرد که ترامپ در هفته‌های اخیر، کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس را به دلیل عدم تمایل برای پیوستن به تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران به شدت مورد انتقاد قرار داده است، انتقاداتی که بخشی از شکاف گسترده‌تر میان ترامپ و متحدان ناتو است.

بنا بر این گزارش، با این حال رئیس‌جمهور آمریکا که اصرار دارد این تنش‌ها بر سفر چارلز سوم تاثیر نخواهد داشت و بارها از او به عنوان «دوست من» و «مردی فوق‌العاده» تمجید کرده است، تاکید کرد که سفر پادشاه انگلیس قطعاً می‌تواند به ترمیم روابط فراآتلانتیک کمک کند.

تیراندازی در ضیافت کاخ سفید

در پی شنیده شدن صدای بلند در ضیافت شام کاخ سفید که با حضور اعضای دولت آمریکا در حال برگزاری بود، شرکت کنندگان پناه گرفتند و سرویس مخفی آمریکا، رئیس جمهوری ایالات متحده را از مراسم خارج کرد.

بر اساس گزارش رسانه های آمریکایی، ترامپ و همسرش تحت تدابیر شدید امنیتی از ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید خارج شدند.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروت‌سوشال نوشت: شبی خاص در واشنگتن دی.سی. سرویس مخفی و نیروهای اجرای قانون کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند. آن‌ها سریع و شجاعانه عمل کردند. تیرانداز دستگیر شده است.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: من پیشنهاد کرده‌ام که اجازه دهیم مراسم ادامه پیدا کند، اما تصمیم‌گیری کاملاً بر اساس نظر نیروهای اجرای قانون خواهد بود.

مقامات قضایی آمریکا اعلام کردند مظنون تیراندازی مراسم کاخ سفید در دادگاه فدرال این کشور حضور خواهد یافت تا تفهیم اتهام شود.