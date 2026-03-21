آرزو در سال جدید …

 tاریخ انتشار :20.03.2026

hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

جنگ آمریکا و اسرائيل به حکومت اسلامی در ایران پس از گذشت حدود ۲۰ روز ادامه دارد . شروع جنگ به بهانه برنامه اتمی و موشکی بود . اما این فقط بهانه بود این پوسته سخت حکومت اسلامی پس از نیم قرن و در دوران نظم نوین باید بشکند و میشکند .

سپاه پاسداران و حلقه سخت قدرت با رهبری خامنه ایی فقط حق انتخاب داشت چگونه برود و آنها مسیر جنگ را انتخاب کردند . با شروع جنگ قطعا آنها بازنده هستند .

تصرف خارک یا استفاده از نیروی نظامی کردها و یا هر صحنه دیگری فقط تاکتیک است . این به معنی ادامه انواع بازیهای غرب روی سر سیستم حاکم است . در ادامه با چه صحنه هایی مواجه شویم باید دید ؟

حالا صحنه سیاسی پیش رو کمی واضحتر شده ، ما تا اینجا با 3 جریان عمده در صحنه سیاسی ایران مواجه هستیم .

جریانات و افراد معتقد به پلورالیسم با شعار زن زندگی آزادی ….

بازمانده های همین سیستم فعلی حاکم ملقب به اصلاح طلب درفاز دوم با ورژن انبساط بیرونی و درونی …

سامانه سلطنت با شعار جاوید شاه و توهم بازگشت سلطنت …

بقیه دیگران را نمیدانم و یحتمل با یکی از 3 تابلو بالا باید ائتلاف کند …

 بیانیه بعدی رضا پهلوی به مردم ایران برای سیزدَه‌بدَر با خیارشورملی ، قبلی برگزاری نوروز و انقلاب ملی ، قبترش چهارشنبه سوری و شیروخورشید ملی …

شرایط جنگی و انبوهی مشکلات دیگر در عید نرووز 1405 شاید در ذهن و زبان تبریک نیاورد اما فقط یک آرزو را بیان میکنم . آروز میکنم در سال جدید رضاپهلوی و سامانه سلطنت شعور سیاسی پیدا کنند و آدم شوند .

بهاران خحسته باد .

 اسماعیل هوشیار

20.03.2026

