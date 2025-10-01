

در گذرگاه تاریخ هنر معاصر، نام آرام بحرانی چون پلی میان گذشته و آینده می‌درخشد؛ کودکی که در سنین کم توانسته مالک مجموعه‌ای استثنایی باشد. این مجموعه شامل بیش از ۱۳۰ اثر از شاهکارهای انتزاعی استاد فریدالله ادیب‌آیین است و همه آثار در مالکیت آرام بحرانی قرار دارد؛ مجموعه‌ای که پدرش، محمدرضا بحرانی، برای او فراهم کرده است و اکنون زنده و جاری در دستان کوچک آرام است. این آثار نه تنها بازتاب رنگ و فرم‌اند، بلکه تاریخ انتزاع و فلسفه‌ی حرکت و معنا را در خود جای داده‌اند.

میراث و فلسفه‌ی خانواده بحرانی

محمدرضا بحرانی باور دارد که آثار هنری فراتر از نقاشی یا مجسمه‌اند؛ آنها قطعاتی از روح و حافظه‌ی بشر هستند که تاریخ را در خود ثبت کرده و روایت می‌کنند. فراهم کردن این مجموعه برای آرام، به معنای ایجاد پلی میان نسل‌ها و تضمین استمرار فرهنگ انتزاعی است؛ پلی که کودک امروز، مالک آثار فردای جهان هنر خواهد بود.

نقاشی ۱ – کرانه رویا

اثر شاخص: مرزی خیال‌انگیز میان خواب و بیداری، با ضرباهنگی که از موسیقی کیهان سرچشمه می‌گیرد و روح بیننده را به ژرفای تفکر می‌برد.

نگاه انتزاعی به هنر

خانواده بحرانی هنر را به چشم کالای مادی نمی‌نگرند؛ هنر، برای آنان زبان بی‌واسطه حقیقت و تاریخ معنوی انسان است. مجموعه‌دار، از این منظر، نه مالک صرف، بلکه امین میراثی زنده است که آثار را از گذشتگان به آیندگان پیوند می‌دهد.

نقاشی ۲ – مست

اثر شاخص: بیانگر رهایی و شوریدگی انسان در طوفان رنگ‌ها و خطوط، نمادی از تضاد و هماهنگی در جهان انتزاع.

جایگاه جهانی

این مجموعه که در مالکیت آرام بحرانی است و پدرش آن را برای او فراهم کرده است، فراتر از مرزهای ایران، در پهنه جهان هنر انتزاعی به‌عنوان گنجینه‌ای بی‌مانند شناخته می‌شود. آثار، همانند حافظه‌ای زنده، تاریخ، فلسفه و هیجان رنگ‌ها را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند.

نقاشی ۳ – سمفونی رنگ‌ها

اثر شاخص: ترکیب موسیقی و نقاشی؛ جایی که رنگ‌ها همچون نت‌های ارکستر در حرکت‌اند و جهانی تازه، فلسفی و انتزاعی می‌آفرینند.

سخن پایانی

آرام بحرانی بیش از یک کودک مجموعه‌دار است؛ او مالک حقیقی آثار استاد فریدالله ادیب‌آیین و مجموعه در مالکیت کامل اوست. این مسیر تاریخی و فرهنگی، به لطف پدرش، محمدرضا بحرانی، که مجموعه را برای او فراهم کرده است، شکل گرفته است. بدون شک، آینده‌ای درخشان پیش روی آرام بحرانی است؛ آینده‌ای که او را به‌عنوان کوچک‌ترین کودک مالک میراث انتزاعی ایران و جهان در تاریخ هنر جاودانه خواهد ساخت.

نویسنده: قاسم یزدانی