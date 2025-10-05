آخرین انتخاب !

حق باشد بر زبانم

امین االله مفکر امینی             2025-05-10! تــا اخـــــرین نفس، حرفی حق باشد بر…

     طالبان از قطع انترنت چه می خواستند و چه می…

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      طالبان درچهارسال گذشته درپهلوی سایراقدامات نابخردانه…

شورش دهقانی محصول رفرم مسیحیت بود

Thomas Müntzer (1490-1525) آرام بختیاری توماس مونستر اعدام شد، مارتین لوتر رهبر…

صف بندی های  تازه در قلب آسیا و بازخوانی جایگاۀ…

نویسنده: مهرالدین مشید بازتعریف جایگاه افغانستان؛ از رقابت نوین امریکا و…

نقش اساسنامه در زندگی و فعالیت حزبی

نور محمد غفوری  در مقالهٔ پیشین تحت عنوان «اساسنامهٔ حزب چیست…

هموطن، آزرده نه شو!

رژیم فعلی در وجود حاکمیت طالبان با همه قید و…

قطع انترنت هدایت به طالب است، نه صلاحیت طالب

هیچ خطری در جهان خطرناک‌‌تر از خطر خودِ‌ آمریکا برای…

در بارۀ جشن مهرگان

سلیمان "راوش" بر طبق آیه های شاهنامه فردوسی شخصیت مهرگان زادۀ…

بگرام؛ خط سرخ طالبان یا ابزاری برای بازی های سیاسی،…

نویسنده: مهرالدین مشید پایگاۀ بگرام و بازگشت آن در مرکز معادله…

نامه‌ی سرگشاده‌یی عنوانی سرمنشی ملل متحد

اولویت فلسطین، به رسمیت شناسی روی کاغذ نی‌ست محمدعثمان نجیب نماینده‌ی مکتب…

اساسنامهٔ حزب چیست و چه چیز  را در خود می‌گنجاند؟

   هر حزب سیاسی برای سازماندهی، فعالیت، شفافیت و تبیین اهداف…

سید بهاؤالدین مجروح

دی هغه نوموتی او پیاوړی فیلسوف، تکړه شاعر او ادیب،…

نامه‌ی سرگشاده‌یی از محمدعثمان نجیب

نماینده‌ی مکتب دینی فلسفی-من بیش از این نه می‌دانم عنوانی آقای…

غنی فراتر از سکوت؛ مهره ی پنهان طالبان در بازی‌…

نویسنده: مهرالدین مشید بانگ نابهنگام و بیجای غنی و فساد های…

کارل مارکس و کمون پاریس

ترجمه. رحیم کاکایی  آ. کوساچیف ۱۴ مارس، ۱۴2 سال (۱۸۸۳) از درگذشت…

درباره دموکراسی

تتبع ‌نگارش از میر عبدالواحد سادات  تعریف دیموکراسی یکی از بحث برانگیزیرین…

مارکس و اتحادیه‌های کارگری(۵) مارکس و جنبش کارگری فرانسه

نوشته: ا. لازوفسکی برگردان: آمادور نویدی مارکس و جنبش کارگری فرانسه سوسیالیسم فرانسوی‌…

ابوعلي سینا بلخي

هغه د اسلام د زرین پېر یو ستر  طبیب، ریاضي…

امریکا میخواهد پایگاه نظامی بگرام را پس بگیرد!

ترامپ در باکینگهام‌شایر به خبرنگاران گفت: «ما در تلاشیم تا…

ارنست ماندل؛- تروتسکیست، سندیکالیست،اکونومیست

Ernest Mandel (1923-1995 )  آرام بختیاری ارنست ماندل؛ هیچگاه به فلاکت سیاسی…

«
»

آخرین انتخاب !

تاریخ انتشار :05.10.2025

 hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

به نوشته دویچه وله گروه تروریستی حماس در واپسین ساعات باقی‌مانده از ضرب‌الاجل دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا برای پذیرش طرح ۲۰ ماده‌ای او، با انتشار بیانیه‌ای موافقت خود را با آزادسازی تمامی گروگان‌های اسرائیلی و واگذاری اداره نوار غزه به یک هیات فلسطینی از تکنوکرات‌های مستقل، در فرایندی که “طبق اجماع ملی فلسطینی و با حمایت کشورهای عربی و اسلامی شکل بگیرد” اعلام کرد…

در پی درخواست ترامپ اسرائیل اشغال شهر غزه را متوقف کرد…

حکومت اسلامی در ایران هم رسما گفت ما هیچ الزامی برای رعایت حجاب نداریم …

البته بعد از نیم قرن خون مردم را به شیشه کردن و بعد از انبوهی جنایت به نام خدا … این هنر نیست . هنر و قدرت ، زمانی بود که از همان ابتدا این مسیر جبری تخمی را نمیرفتند . یادمه طالقانی همان زمان جابجایی قدرت در 1357 زمانی که یه عده شُل مغز مذهبی شهر نو را آتش زدند گفت قدرت و هنر وقتی است که شهر نو و شرابخانه و مسجد کنار هم باشد و تو با اخلاق و رفتارت کار کن که همه را جذب خودت کنی !

حالا کلا جذب را فراموش کن . حکومت اسلامی در ایران به سمت استحاله گام گام میرود . خوشش نمیآید استقبال هم نمیکند ولی مجبور است . کلیه دیکتاتورها و فاشیستهای تاریخ به میل خودشان واندادند . حکومت دینی فاشیستها در ایران فهمیده سرعت بیرون و درون باید هماهنگ باشد .

طالبان در افغانستان بعد 48 ساعت اینترنت را برگرداند و گفت داشتیم تعمیر میکردیم …

تو که راست میگی ؟ نه بابا داشتند چک میکردند ببیند فیلترینگ کامل میشه یا نه ؟ دیدند نمیشه کارای خودشون پیش نمیره . یه کم از اوضاع قرن 21 پرت بودند و فکر میکردند قرن محمد و عفیر و رفتن با الاغ به آسمان است ، دنیایی محدود و خلاصه شده در شتر و شمشیر و شیر بُز …

………

رضاپهلوی : الو ننه سلام میدونم پات درد میکنه . ولی اینا چی میگن تاجگذاری کلا سابید به الک ؟ یعنی 80 درصد مردم و جهان طرفدار من و سلطنت هستند … کشک بود ؟

ننه : طاقت بیار ننه . الکی میگن ، فقط ما خوبیم ، عوضش به رادیون فردا سفارش کردم که هی نشونت بدن ! این رادیون فردایی ها خیلی زبلن . بلدن چجوری بندازن !

رضاپهلوی : اینا همونا نیستن که در 1356 به بابام گفتن جزیره ثبات و در 1357 به خمینی گفتن رهبر…؟

ننه : چرا ننه از نسل همونا هستند !

رضاپهلوی : حالا اگه چند وقت دیگه گندش در بیاد هی به من نفس مصنوعی میدادن تا یه چیزی گیر خوشون بیاد چی؟ یعنی تو روزنامه هاآرتص اسرائیل داره چیکار میکنن ؟ الان رادیون فردا داره چکار میکنه ؟ یعنی این صلح حماس ربطی به نوشته هاآرتص داره ؟

ننه : والله چی بگم ننه … ببین ننه از من که گذشت تو بالاخره واسه اینکه دست تو هم گوشه میز بند بشه باهاس پ به توان  3 باشی !

رضاپهلوی : “پ” به توان 3 دیگه چیه ننه ؟

ننه : “پ” اول یعنی پول زیاد که خدا را شکار اولین خر پول ایرانی هستی . درسته خسیسی ولی خرپولی . “پ” دوم باهاس پرو باشی . “پ” سوم هم یعنی پارتی . حالا اسرائیل نشد رادیو فردا …. این نشد یکی دیگه کلا تو دنیا بازیافت آشغال مُده … تو هم فعلا به بخش پارتی کاری نداشته باش چون سواد نداری بفهمی ! فقط پرور باش . مثلا بوگو دخترم چریک بوده ، زنم پارتیزان بوده ، خودم میرم ایران جون میدم…

رضاپهلوی : به پروگی باشه من از همه پروترم .

ننه : پرور که هستی ولی درست اونطور که نباید باشی . خُل وچلی !

اسماعیل هوشیار

05.10.2025

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us