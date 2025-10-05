آخرین انتخاب !

تاریخ انتشار :05.10.2025

به نوشته دویچه وله گروه تروریستی حماس در واپسین ساعات باقی‌مانده از ضرب‌الاجل دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا برای پذیرش طرح ۲۰ ماده‌ای او، با انتشار بیانیه‌ای موافقت خود را با آزادسازی تمامی گروگان‌های اسرائیلی و واگذاری اداره نوار غزه به یک هیات فلسطینی از تکنوکرات‌های مستقل، در فرایندی که “طبق اجماع ملی فلسطینی و با حمایت کشورهای عربی و اسلامی شکل بگیرد” اعلام کرد…

در پی درخواست ترامپ اسرائیل اشغال شهر غزه را متوقف کرد…

حکومت اسلامی در ایران هم رسما گفت ما هیچ الزامی برای رعایت حجاب نداریم …

البته بعد از نیم قرن خون مردم را به شیشه کردن و بعد از انبوهی جنایت به نام خدا … این هنر نیست . هنر و قدرت ، زمانی بود که از همان ابتدا این مسیر جبری تخمی را نمیرفتند . یادمه طالقانی همان زمان جابجایی قدرت در 1357 زمانی که یه عده شُل مغز مذهبی شهر نو را آتش زدند گفت قدرت و هنر وقتی است که شهر نو و شرابخانه و مسجد کنار هم باشد و تو با اخلاق و رفتارت کار کن که همه را جذب خودت کنی !

حالا کلا جذب را فراموش کن . حکومت اسلامی در ایران به سمت استحاله گام گام میرود . خوشش نمیآید استقبال هم نمیکند ولی مجبور است . کلیه دیکتاتورها و فاشیستهای تاریخ به میل خودشان واندادند . حکومت دینی فاشیستها در ایران فهمیده سرعت بیرون و درون باید هماهنگ باشد .

طالبان در افغانستان بعد 48 ساعت اینترنت را برگرداند و گفت داشتیم تعمیر میکردیم …

تو که راست میگی ؟ نه بابا داشتند چک میکردند ببیند فیلترینگ کامل میشه یا نه ؟ دیدند نمیشه کارای خودشون پیش نمیره . یه کم از اوضاع قرن 21 پرت بودند و فکر میکردند قرن محمد و عفیر و رفتن با الاغ به آسمان است ، دنیایی محدود و خلاصه شده در شتر و شمشیر و شیر بُز …

رضاپهلوی : الو ننه سلام میدونم پات درد میکنه . ولی اینا چی میگن تاجگذاری کلا سابید به الک ؟ یعنی 80 درصد مردم و جهان طرفدار من و سلطنت هستند … کشک بود ؟

ننه : طاقت بیار ننه . الکی میگن ، فقط ما خوبیم ، عوضش به رادیون فردا سفارش کردم که هی نشونت بدن ! این رادیون فردایی ها خیلی زبلن . بلدن چجوری بندازن !

رضاپهلوی : اینا همونا نیستن که در 1356 به بابام گفتن جزیره ثبات و در 1357 به خمینی گفتن رهبر…؟

ننه : چرا ننه از نسل همونا هستند !

رضاپهلوی : حالا اگه چند وقت دیگه گندش در بیاد هی به من نفس مصنوعی میدادن تا یه چیزی گیر خوشون بیاد چی؟ یعنی تو روزنامه هاآرتص اسرائیل داره چیکار میکنن ؟ الان رادیون فردا داره چکار میکنه ؟ یعنی این صلح حماس ربطی به نوشته هاآرتص داره ؟

ننه : والله چی بگم ننه … ببین ننه از من که گذشت تو بالاخره واسه اینکه دست تو هم گوشه میز بند بشه باهاس پ به توان 3 باشی !

رضاپهلوی : “پ” به توان 3 دیگه چیه ننه ؟

ننه : “پ” اول یعنی پول زیاد که خدا را شکار اولین خر پول ایرانی هستی . درسته خسیسی ولی خرپولی . “پ” دوم باهاس پرو باشی . “پ” سوم هم یعنی پارتی . حالا اسرائیل نشد رادیو فردا …. این نشد یکی دیگه کلا تو دنیا بازیافت آشغال مُده … تو هم فعلا به بخش پارتی کاری نداشته باش چون سواد نداری بفهمی ! فقط پرور باش . مثلا بوگو دخترم چریک بوده ، زنم پارتیزان بوده ، خودم میرم ایران جون میدم…

رضاپهلوی : به پروگی باشه من از همه پروترم .

ننه : پرور که هستی ولی درست اونطور که نباید باشی . خُل وچلی !

اسماعیل هوشیار

